CNN-Star über Trump: "Wenn er lügt, mache ich seine Lüge publik"

Jake Tapper, 51, ist ein Star auf CNN. Der New Yorker Politjournalist, Kommentator und Filmproduzent hat aus seiner politischen Überzeugung nie ein Geheimnis gemacht: Er ist Demokrat und war in der Obama-Ära Korrespondent im Weißen Haus. Tapper schrieb für New York Times und Washington Post, sein Buch über den Krieg in Afghanistan („The Outpost“) wurde jetzt verfilmt.

KURIER: Haben Sie vor, mehr Bücher zu schreiben?

Jack Tapper: Ja, aber derzeit schreibe ich einen Roman. Fiktion, nicht Wahrheit. Ich brauche das als Flucht. Weil wir in einer extremen Epoche leben.

Ist es frustrierend, dass Ihnen oft das Wort im Mund umgedreht wird?

Sehr. Und es kommt von ganz oben.