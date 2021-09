"Cluster mit niedriger Impfquote sind Risiko für gesamte EU"

EU-Kommissarin

Im Team von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist die zypriotische, christdemokratische Politikerin Stella Kyriakides (65) seit fast zwei Jahren als Kommissarin für den Bereich Gesundheit zuständig.

Kampf gegen Krebs

Den Kampf gegen Krebs in Europa hatte sie ins Zentrum ihrer Arbeit in Brüssel stellen wollen – bis Corona kam. Was Leid bedeutet, weiß sie nur zu gut: Zwei Mal musste die Zypriotin gegen eine Krebserkrankung kämpfen.