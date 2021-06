"Die Konzerne und Reichen werden zahlen"

Das war Hillary Clinton "at her best": Sogar der super-konservative Nachrichtensender Fox News kam nicht umhin, Anerkennung zu zollen. Hillary Clinton hat mit ihrer Rede dem Parteitag der Demokraten einen fulminanten Abschlussabend bereitet. Was mit Spaltung und Rücktrittsaufforderungen an Clinton begonnen hatte, sollte nach vier Tagen Zusammenraufen auf der Convention doch noch zu einem Fest werden.

Die "Vorrednerin" war Chelsea. Dass Clintons Tochter ihre Mutter als erste weibliche Präsidentschaftskandidatin auf die Bühne bitten konnte, war ein historischer Moment. "Wenn es keine gläserne Decke mehr gibt, ist über uns nur noch der Himmel", jubelte Hillary Clinton in ihrer Rede, die streckenweise sehr feministisch war. Über Donald Trump sagte sie etwa, Jacky Kennedy aus der Zeit der Kuba-Krise zitierend: "Was John F. Kennedy damals am meisten fürchtete, war, dass ein kleiner Mann getrieben von Angst und Stolz, einen Krieg anzettelt." Das saß. "Jemandem wie Trump, der sich schon von einer Reporterfrage so provozieren lässt, dass er seine gute Kinderstube vergisst, kann man keine Atomwaffen anvertrauen", sagte Clinton klipp und klar.

Sie verbiss sich auch in Trumps Aussage in Cleveland, er allein könne Amerika schupfen. "Was ist mit den Lehrern, Ärzten, Polizisten, Müttern? Tun die nichts für Amerika? Trump vergisst auf alle. Es ist ein Leitprinzip dieses Landes, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir füreinander einstehen. Und auch in unserer Verfassung ist es nicht vorgesehen, dass einer allein die ganze Macht hat", sagte Clinton.