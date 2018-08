Clinton-Mails: Was Julian Assange antreibt

Am 4. Oktober feierte Wikileaks sein zehntes Jubiläum. Assange, der seit Jahren in der Botschaft Ecuadors in London festsitzt, wurde zu der Festveranstaltung in der Berliner Volksbühne per Video zugeschaltet. Ursprünglich wollte Assange vom Balkon der Asyl gewährenden Botschaft sprechen, der Auftritt wurde jedoch unter Hinweis auf Sicherheitsüberlegungen abgesagt. Assange machte auf Anfrage keine Angaben dazu, was genau die Sorgen waren.