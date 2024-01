Pro-Palästina-Demo: Kontroverse Harvard-Präsidentin Claudine Gay tritt zurück

Dort haben Anfang Dezember Gay und ihre Amtskolleginnen von der University of Pennsylvania, Liz Magill, und dem Massachusetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, die „Meinungsfreiheit verteidigt“ und eine generelle Verurteilung der Proteste als antisemitisch abgelehnt. Man müsse sich die Vorgänge bei den Protesten von „Fall zu Fall“ ansehen, sagten sie aus.

Antisemitismus- und Plagiatsvorwürfe

Die Reaktionen darauf fielen überwiegend negativ aus. Mehr als 70 Kongressmitglieder, der Großteil davon waren Republikaner, forderten in einem offenen Brief den Rücktritt der drei Uni-Präsidentinnen. Magill ist Tage darauf zurückgetreten. Zu diesem Zeitpunkt stand Harvard noch voll hinter Gay, genauso wie bei Kornbluth von der MIT, die bis heute noch Präsidentin der Universität ist.

Dann haben sich weitere Anschuldigungen dazu gemischt: Ihre wissenschaftlichen Arbeiten sollen zum Teil Plagiate sein. Ein unabhängiges Gremium hat ihr dann zwar Fehler in der Zitierweise und bei der Angabe von Quellen nachgewiesen, jedoch keine schwerwiegenden Verstöße – wobei Gays Dissertation nicht überprüft wurde. In dieser sollen konservative Politiker und Persönlichkeiten Unregelmäßigkeiten entdeckt haben, so die Vorwürfe.