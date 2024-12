CNN-Gefängnisreportage sorgt für Kontroversen

Ein Team des US-Nachrichtensenders CNN war mitten im Geschehen und dokumentierte die Ereignisse vor Ort. Eine kürzlich veröffentlichte Reportage des Senders sorgt nun allerdings für kontroverse Schlagzeilen. In der Reportage ist zu sehen, wie Clarissa Ward, die mehrfach Emmy-ausgezeichnete Auslandskorrespondentin von CNN, gemeinsam mit den Rebellen ein ehemaliges Gefängnis des Regimes betritt. Dort sucht sie nach Spuren des seit 2012 vermissten US-Journalisten Austin Tice, der in Syrien entführt wurde.

"Mein Gott, es ist Licht!"

Tice findet sie zwar nicht, doch in einer Zelle stößt Ward auf einen anderen Gefangenen. Die Kamera zeigt, wie die Reporterin den Mann aus seiner Zelle begleitet und seine ersten Momente in Freiheit festhält. Der Gefangene gibt an, drei Monate in Einzelhaft gewesen zu sein, Folter erlitten zu haben und die Sonne wochenlang nicht gesehen zu haben. Sichtlich überwältigt klammert er sich an die Reporterin, während sie ihn aus der kargen Zelle nach draußen führt. Draußen angekommen, blickt der Mann in den Himmel und ruft emotional: „Mein Gott, es ist Licht!“