CIA warnte schon vor Wochen vor Angriff auf Nordstream 1 und 2

Der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten soll die deutsche Bundesregierung bereits vor Wochen vor einem Angriff auf die Gas-Pipelines Nordstream 1 und 2 in der Ostsee gewarnt haben, so berichtet das deutsche Medium Spiegel.

Der Spiegel beruft sich auf mehrere anonyme, sachverständige Quellen, die bestätigen, dass in Berlin ein Hinweis der CIA einging. Ein deutscher Regierungssprecher wollte dazu keine öffentliche Stellung beziehen. Weiters geht aus den Informationen des deutschen Mediums hervor, dass man in der deutschen Bundesregierung von einem gezielten Anschlag auf die Gasleitungen ausgeht.

Auch die EU und die NATO halten einen Sabotage-Akt für wahrscheinlich. Nach einem Druckabfall in der Nacht auf Montag in den beiden Röhren Nordstream 1 und 2 waren Lecks entdeckt worden. Erst in ein bis zwei Wochen sollen die Lecks in 80 Meter Tiefe untersucht werden können, weil das Gas in den Leitungen austreten muss.