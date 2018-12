Pakistanische Christin "will nur raus und in ein sicheres Land“

Der Fall der 2010 wegen Blasphemie zum Tod verurteilten und Ende Oktober freigesprochenen Katholikin hat das Land an den Rand eines Aufstandes gebracht. Aus dem Westen kamen seither zahlreiche Aufrufe und Angebote, Asia Bibi und ihrer Familie Asyl zu gewähren. Kanada, Deutschland und Italien boten Hilfe an. In Österreich forderte Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn die Bundesregierung auf, in der Angelegenheit aktiv zu werden. Ebenso der Parlamentsclub „Jetzt“, vormals Liste Pilz. In einem Offenen Brief von 230 internationalen Parlamentariern (darunter zwei aus Österreich) wird die Regierung in Islamabad dazu aufgerufen, die Ausreise Asia Bibis zu gewähren. Passiert ist aber nichts. Weder auf internationaler Ebene, was die Asyl-Angebote angeht, noch in Pakistan selbst. Ul Haq sieht in dem Fall daher vor allem politisches Taktieren als tatsächliche Bereitschaft, Taten zu setzen. Und er vermutet auch, dass sich die pakistanische Regierung für eine Ausreise Asia Bibis Gegenleistungen erwarte.