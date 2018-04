Chinas Machtambition: Drachen zähmen, leicht gemacht

Bisher musste Peking oft nur mit dem Scheckbuch winken, und die Umworbenen wurden schwach. Das ändert sich gerade, denn hoch fliegende Erwartungen wurden enttäuscht. So warteten die Osteuropäer beim 16+1-Gipfel in Budapest vergeblich auf Großaufträge. Es kam fast nichts. Ähnlich sieht es bei der Mega-Baustelle „Neue Seidenstraße“ aus: 96 Prozent der Aufträge sind laut Stanzel an chinesische Unternehmer gegangen. Das sorgt für Ärger. „China merkt, es ist doch nicht so leicht, wenn man von Peking aus in der Welt ausgreift.“