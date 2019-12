China: Vom Klimasünder zum Musterschüler

Aber: China ist auch der bei weitem größte Produzent von erneuerbaren Energien. China installierte allein im Vorjahr um fast 30 Prozent mehr Kraftwerke mit erneuerbaren Energien als die 36 OECD-Staaten zusammen. Erwähnt sei hier das 3-Schluchten-Wasserkraftwerk, das größte der Welt, das sechseinhalb Mal soviel Energie produziert wie alle elf österreichischen Donaukraftwerke zusammen. Oder der „Tengger Desert Solar Park“ in Zentralchina, das weltgrößte PV-Kraftwerk.

Weil am meisten Windenergie im Westen Chinas vorhanden ist, die Metropolen und Industrien aber 3.500 Kilometer weiter östlich liegen, wird gerade eine 1,1 Millionen Volt starke Ultrahochspannungsleitung fertig gebaut. Sie wird 12.000 Megawatt Strom quer durchs Land leiten. Das Projekt wurde in wenigen Jahren geplant und gebaut, Bürgerbeteiligungen wie etwa bei der vor 16 Jahren begonnenen 380 kV-Leitung in Salzburg sind in China nicht vorgesehen.

Freiwillig ist China nicht auf die Klimaschutzschiene eingebogen, sondern weil die Luft in den vielen Megacitys (im Großraum Peking leben etwa 21 Millionen Menschen, das ist aber nur die drittgrößte Stadt Chinas) durch die schlechten Heizungen, Autos und Kohlekraftwerke kaum mehr zu atmen war. Die KP-Führung hat bald erkannt, dass grüne Politik nicht nur gute Luft, sondern auch ein Riesengeschäft ist. Und das zeigt sich besonders im Verkehrsbereich: Elektromopeds und E-Scooter sind in den meisten Städten längst Verkehrsmittel Nummer eins, die meisten Taxi- und Busflotten sind bereits rein elektrisch.