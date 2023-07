China tauscht Befehlshaber der Raketenstreitkräfte aus

China hat am Montag einen Wechsel an der Spitze seiner Raketenstreitkräfte verkündet, in deren Zuständigkeitsbereich auch das Atomwaffenarsenal des Landes fällt. Neuer Befehlshaber ist der ehemalige stellvertretende Marinekommandant Wang Houbin, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Sein Vorgänger Li Yuchao war seit Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, Xinhua gab keine Gründe für seine Abberufung an.

Die Zeitung "South China Morning Post" hatte vergangene Woche berichtet, dass die Einheit für Korruptionsbekämpfung der Zentralen Militärkommission gegen Li und zwei seiner Stellvertreter ermittele.