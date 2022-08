China schäumt: CNN bestätigt Taiwan-Reise von US-Politikerin Pelosi

Die chinesische Regierung drohte den USA am Montag wie bereits zuvor "Konsequenzen“ an, sollte Pelosi tatsächlich nach Taipeh reisen. Die Visite wäre eine „krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten“, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian: „Die Volksbefreiungsarmee wird nicht tatenlos zusehen, und die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen.“