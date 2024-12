Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Die Volksrepublik und Russland würden "Hand in Hand" auf dem "richtigen Weg voranschreiten, ohne Bündnisse einzugehen, ohne Konfrontation und ohne Drittstaaten ins Visier zu nehmen", zitierte Xinhua Xis Worte an Putin.

Auch Kim beschwört Partnerschaft mit Putin

Bereits im Mai hatten sich die Staats- und Parteichefs darauf verständigt, ihre "strategische Partnerschaft der neuen Ära" in Schlüsselfragen wie der Entwicklung der bilateralen Beziehungen, Taiwan, der Ukraine und den gemeinsamen Anliegen gegenüber den USA auszubauen. Diese Annäherung wird von westlichen Beobachtern mit Sorge betrachtet, da sie das geopolitische Gleichgewicht verschieben und die globalen Machtverhältnisse beeinflussen könnte.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sicherte in einem Schreiben Putin ebenfalls eine vertiefte strategische Partnerschaft zu, meldete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim habe den Wunsch geäußert, dass 2025 als das Jahr in die Geschichte eingehen möge, in dem die russische Armee einen großen Sieg erringen würde. Nordkorea hat sich in den Ukraine-Krieg Russlands eingeschalten, nicht nur, indem es Waffen für Russland produziert, das stalinistische Land hat auch Tausende Soldaten in die Kriegsregion entsandt.