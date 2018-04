Staatsbesuch in China: Alles Panda, oder war da noch was?

Bundespräsident Alexander van der Bellen machte an der letzten Station der sechstägigen Tour der Force aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Wir haben hier zwei intensive Tage in Chengdu, dann haben wir es hinter uns.“ Nach Peking und Hainan war auch der Aufenthalt in der boomenden Hauptstadt der Provinz Sichuan stundenweise durchgetaktet: Eröffnung eines österreichischen Generalkonsulats in der 15-Millionen-Metropole. Wirtschaftsforum zur Vernetzung heimischer und chinesischer Unternehmen. Bankett mit Provinzgewaltigen. Verabschiedung des ersten ÖBB-Frachtzuges, der Wien als Endstation für die neue Seidenstraße attraktiver machen soll. Besichtigung eines gigantischen Stadterweiterung-Projekts von Chengdu für 6 Millionen Menschen an einem künstlichen Gewässer, gegen das sich die Seestadt Aspern wie Minimundus ausnimmt.

Fünf Stunden vor Aufbruch zum Heimflug dann die wichtigste Nebensache der China-Visite: Ein Besuch im Panda-Park. Sichuan ist die Heimat der Bären mit den großen, liebreizenden Augen, die auch hier den lieben langen Tag gemütlich vor sich hinfressen – aber alles andere als Kuscheltiere sind (siehe Kasten rechts).

Was bewegte Staatspräsident, Kanzler und Außenministerin noch ins Panda-Gehege zu gehen? Auf dem Wunschzettel der Österreich-Delegation stand auch ein Panda-Männchen für den Zoo Schönbrunn.