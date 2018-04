Chinas Panda-Diplomatie: Herzige Bären als Zuckerbrot

Der Staatsbesuch in China neigt sich dem Ende zu, aber das Treffen mit einem Bambus-fressenden Panda in Chengdu wollten sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz keinesfalls entgehen lassen - handelte es sich dabei doch nicht nur um eine gute Fotogelegenheit. Schon vor der Reise hatten die Österreich bei ihren chinesischen Gegenüber den Wunsch deponiert, China möge wieder einen männlichen Pandabären in den Schönbrunner Zoo entsenden. Ein bescheidenes Ansinnen? Mitnichten. Was Pandas anbelangt, überlässt China nichts dem Zufall. Wer einen will, muss etwas dafür leisten.

Panda-Diplomatie nennt man die Vorgehensweise der Chinesen, ihre Pandas ins Ausland zu verleihen. Bekannt wurde diese Art der Politik vor allem durch den Besuch von US-Präsident Richard Nixon in China 1972, als er vom damaligen Machthaber Mao ein Pandabärenpaar mitbekam, das dann die Besucher des Washingtoner Zoos in Entzücken versetzte.

Schon Ende der 50er Jahre war die Sowjetunion mit Pandas beschenkt worden. Es heißt, dass die Wurzeln dieser Praxis in das 7. Jahrhundert zurückreichen. Damals schenkte die chinesische Kaiserin Wu Zetian Japan zwei Bären.

Eine Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2013 machte deutlich, dass die Panda-Vergabe zunehmend mit dem Handelsvolumen des jeweiligen Landes mit China korreliert. Es ist nicht zuletzt ein Mittel, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zu kultivieren. Und um Politik zu machen. Schließlich ist China das einzige der Land der Welt, das diese Bären an Zoos vergeben kann. Dementsprechend kann man sich die Empfänger aussuchen.