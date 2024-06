Polizei-Kooperation mit China: In Österreich seit Jahrzehnten üblich

Die Enthüllung

Die NGO Safeguard Defenders, eine Vereinigung chinesischer Juristen mit Sitz in Madrid, bekam interne Dokumente der chinesischen Provinzverwaltungen Fujian und Zhejiang zugespielt. Darin ist von Polizeistationen die Rede, die von den Provinzverwaltungen im Geheimen in mehr als 20 Ländern betrieben werden sollen - darunter auch Deutschland, Ungarn und Österreich.

"Operation Fuchsjagd"

Den Dokumenten zufolge sollen unter dem Decknamen "Operation Fuchsjagd" aber auch Regierungskritiker im Ausland unter falschem Vorwand in die Stationen gelockt und dort zur Rückkehr nach China bewegt werden, wo ihnen der Prozess gemacht werden kann. Betroffene berichteten in internationalen Medien davon, wie sie in den Niederlanden oder den USA in solchen Stationen unter Androhung von Konsequenzen für Verwandte in China unter Druck gesetzt worden seien, zurückzukehren.

Keine Adresse in Wien angegeben

In den Dokumenten findet sich eine Liste von Städten wieder, in denen die Stationen betrieben werden. Demnach betreibt die Provinz Zhejiang (genauer: Der Bezirk Qingtian), aus der in der Vergangenheit die meisten chinesischen Migranten nach Österreich kamen, eine Polizei-Servicestelle in Wien. Anders als in Budapest, wo in den Dokumenten sogar die Adresse von zwei Stationen hinterlegt ist, findet sich darin jedoch kein genauer Standort.

Konsequenzen in vielen Ländern

In den USA wurde die angeführte Polizeistation in New York innerhalb weniger Wochen geschlossen. Auch in Irland, Spanien und den Niederlanden wurden Stationen ausfindig gemacht und geschlossen.