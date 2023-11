China nimmt Abschied von Ex-Regierungschef Li Keqiang

Zahlreiche BĂŒrger in China haben vom verstorbenen Ex-Regierungschef Li Keqiang Abschied genommen. Auf dem Weg zum Revolutions-Friedhof im Westen Pekings standen am Donnerstag Hunderte Menschen am Straßenrand in PrĂ€senz begleitet von vielen Polizisten und riefen in Richtung des Konvois mit Lis Leichnam: "Regierungschef, ruhe in Frieden." Auf der Plattform X (frĂŒher Twitter) kursierten Fotos des aufgebahrten Leichnams.

Die chinesischen Staatsmedien berichteten bis zum frĂŒhen Nachmittag (Ortszeit) noch nicht ĂŒber die Trauerzeremonie, sondern zeigten Fotos von auf halbmast hĂ€ngenden Fahnen etwa auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und an RegierungsgebĂ€uden.