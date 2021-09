China dreht Rohstoff-Produktionsstätten den Strom ab

Am Dienstag wurde das Mondfest gefeiert, das zweitwichtigste Fest nach dem chinesischen Neujahr. Zwei Wochen lang macht China jetzt Urlaub, in den meisten Betrieben gibt es nur Notbesetzungen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist dann die große Militärparade zum Nationalfeiertag am 1. Oktober auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.

Soweit, so traditionell. Doch dieses Jahr ist alles anders. Noch nie wurden während der Herbstferien Metallindustriebetriebe auf Null gefahren, weil ihnen ganz einfach der Strom gekappt wurde.