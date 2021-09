Chinas "verweichlichte" Jugend wird jetzt umerzogen

Zuletzt wurden Internet-Giganten wie Tencent und NetEase an die Leine genommen. Die Staatsführung beschränkte den Zugang zu Online-Spielen für Minderjährige drastisch. Kinder und Jugendliche dürfen nur noch drei Stunden pro Woche spielen – und zwar freitags, samstags und sonntags jeweils von 20 bis 21 Uhr. Das wird im Überwachungsstaat streng kontrolliert.

In den sozialen Netzwerken geht es deshalb rund. Der Guardian berichtete, dass viele Eltern von „Gehirnwäsche“ sprechen. In einem Bericht der Financial Times sagte die Mutter eines Zehnjährigen: „Ich hasse den Gedanken, dass Kinder gezwungen werden, Ideologien zu studieren.“ Ein Vater meinte, er hoffe, dass seine Tochter das Gelernte nach den Prüfungen wieder vergesse. Auf der Plattform Weibo machen sich viele in blumigen Worten über „Großvater Xi“ lustig, indem sie seine Worte immer und immer wieder wiederholen: „Es gäbe kein neues China ohne die Kommunistische Partei“ oder „Der Schutz der nationalen Sicherheit ist jedes Bürgers Pflicht“ oder „Wir folgen der Kommunistischen Partei mit ganzem Herzen“.