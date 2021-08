Vergewaltigungsvorwürfe gegen chinesischen Superstar

International bekannt

Wu war in den letzten Jahren fleißig. Geboren ist er in China, aufgewachsen in Kanada. Seine Karriere startete er als 11. Mitglied der koreanisch-chinesischen Boygroup Exo. Seit 2014 ist er solo unterwegs, spielte in einigen Filmen mit, darunter "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (2017). Er modelte außerdem für Burberry und Louis Vuitton. Seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe beendeten jene die Zusammenarbeit.