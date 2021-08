Potentatensohn im Pech: Palais, Ferraris, Luxusjacht – alles weg

Höchst empört ging er in Berufung und erhielt in der Vorwoche die Quittung: Schuldig! Frankreichs höchstes Berufungsgericht bestätigte das Urteil gegen Obiang aus dem Jahr 2017.

Zu zahlen hat er überdies eine Strafe von 30 Millionen Euro.

Obiangs Besitztümer in Frankreich werden nun konfisziert und verkauft. Allein das Stadtpalais nahe den Champs Elysées dürfte an die 150 Mio. Euro wert sein.

Der Erlös daraus soll an Äquatorialguinea zurückfließen. Das Problem dabei: Wie wird sichergestellt, dass die Millionen nicht wieder in die Taschen der Herrscherfamilie fließen?