Terror in Paris: Diese Fragen sind noch offen

Ja – allerdings ist unklar, ob die Bekennerschreiben ernstzunehmen sind oder nicht. Die US-Enthüllungswebsite The Intercept, die vom Edward-Snowden-Vertrautengegründet worden war, berichtet von einem Brief des El-Kaida-Ablegers auf der arabischen Halbinsel (AQAP), der die Verantwortung für alleübernimmt. "Die Führung von AQAP hat die Operation geleitet, und sie hat ihr Ziel sorgfältig ausgesucht – als Racheakt, um den Propheten zu ehren", heißt es dort. Von den Geheimdiensten bestätigt ist dieses Schreiben aber nicht. Daneben kursiert ein postum zusammengestelltes Video im Internet, in dem wiederum der IS die Verantwortung übernimmt. Die Aufnahmen zeigen den Pariser Geiselnehmer Coulibaly, darin leistet er IS-Anführerauf Arabisch einen Treueeid. Offizielle Bestätigung für die Echtheit des Videos gibt es keine.

Was sagen Geheimdienste und die französische Regierung?

Paris ist sich sicher, dass die Anschläge orchestriert waren. Premierminister Manuel Valls meinte am Montag, die französische Polizei suche nach Unterstützern der islamistischen Terroristen – denn es gebe "ohne Zweifel einen Komplizen". Fix ist auch, dass sich die Attentäter während ihrer Haftzeit kennengelernt haben, also in Kontakt gestanden hatten.

Haben die Attentäter weitere Anschläge verübt?

Ja – zumindest einer der Islamisten soll dies getan haben: Am Mittwochabend war im Großraum Paris ein 32-jähriger Jogger angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden; hinter diesem Anschlag könnte Amedy Coulibaly stecken. Die Kugeln, die an diesem Tatort gefunden wurden und jene vom Anschlag auf das jüdische Geschäft, passen zueinander.

Wo steckt Coulibalys Lebensgefährtin ?

Die Rolle der 26 Jahre alten Hayat Boumeddiene ist nach wie vor nicht ganz klar. Sie gilt als Freundin von Amedy Coulibaly, die beiden sollen auch religiös verheiratet gewesen sein. Ob sie sich tatsächlich in dem jüdischen Lebensmittelladen aufgehalten hat und während der Geiselbefreiung abtauchen konnte, ist nicht gewiss - sie soll sich nämlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in Frankreich aufgehalten haben. Sie sei schon am 2. Jänner in die Türkei und von dort vermutlich weiter nach Syrien gereist, bestätigte auch die türkische Regierung. Nach ihr wird dennoch fieberhaft gesucht, denn ihr Amedy Coulibaly verwendete ihr Auto vor der Geiselnahme. Laut Fahndungsaufruf der Polizei gilt sie als "bewaffnet und gefährlich".

Sind weitere Anschläge zu erwarten?

Die Regierung geht davon aus. "Das ist nicht zu Ende", warnte Präsident Francois Hollande am Sonntag. Premier Valls kündigte weitere neue Schritte im Kampf gegen den Terrorismus an – dazu gehört etwa, dass die Möglichkeiten für Abhörmaßnahmen verbessert werden. Islamistische Häftlinge sollen zudem in den Gefängnissen isoliert werden, um Absprachen zu vermeiden. 4.700 Polizisten und Gendarmen Soldaten sind abgestellt, um die 717 jüdischen Einrichtungen des Landes wie Schulen und Synagogen zu bewachen, auch 10.000 Soldaten werden zur Verstärkung hinzugezogen. Auch die höchste Terrorwarnstufe wird beibehalten.

Wieso fehlte Barack Obama bei der Trauerkundgebung?

Angela Merkel, Benjamin Netanyahu und sogar Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas waren da – nur Barack Obama fehlte beim Marsch in Paris. Auch Vize-Präsident Joe Biden und Außenminister John Kerry waren als mögliche Vertreter abwesend. Dies heizte natürlich Spekulationen an, auch Kritik – vor allem von republikanischer Seite – blieb nicht aus. Kommentar seitens des Weißen Hauses gibt es dazu bislang keinen. Möglicherweise war Obamas Fehlen aber auch Sicherheitsaspekten geschuldet: Wie ein Kommentator im französischen TV meinte, waren die Sicherheitsvorkehrungen für den Trauermarsch schon ohne US-Vorgaben durch Secret Service und CIA aufwendig genug.