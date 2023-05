Eine andere Monarchie: Wie Charles die Krone für sich anpassen lässt

Ihr Sohn aber versuchte schon immer seine Ideen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und auch an jene, die die Möglichkeit hatten, sie tatsächlich umzusetzen, die Politiker.

Die "Black Spider"-Briefe

Die „Black Spider“-Briefe, die er einst in krakeliger Schrift verfasst und an diverse Politiker verschickt hatte, wird er als König wohl nicht mehr aufsetzen können. Natürlich sei ihm klar, dass in seiner neuen Rolle auch eine gewisse Zurückhaltung unerlässlich sei, betonen Vertraute, aber er werde trotzdem versuchen, sich an der richtigen Stelle Gehör zu verschaffen.

Kontakt mit Menschen suchen

Und das ist natürlich zuallererst das Thema, das seine letzten Jahrzehnte bestimmt hat: Der Umweltschutz. Charles, der ja selber leidenschaftlich gärtnert, jagt und Biolandbau betreibt, wird auch weiterhin mit Menschen, die diese Leidenschaft und das Ideal von einer nachhaltigen Landwirtschaft teilen, den Kontakt suchen. Ein Aktivistenkönig, der den Konflikt sucht und auf seine tragende Rolle vergisst? Nein, dafür sei seine Lehrzeit als Prinz viel zu lange gewesen. Charles wisse genau, was er wolle und was er tatsächlich erreichen könne.

Die Krone schmerzte

Die schwere Krone habe ihm weh getan, verriet Sohn William am Tag nach der Krönung. Charles hatte zwar schon vor Monaten den Auftrag erteilt, sie an den eigenen Kopf anpassen zu lassen. Sie drückte trotzdem – und er ertrug es mit Würde, auch wenn er auf das Lächeln, das sich seine Mutter in solchen Situationen abrang, bewusst verzichtete. Bei der Parade danach trug er übrigens ein anderes Modell. Die Krone wurde ausgetauscht, ganz ohne großes Aufsehen.