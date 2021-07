CEU besorgt um Gesundheit des in Ägypten inhaftierten Studenten

Die in Wien ansässige Privat-Uni Central European University (CEU) hat sich am Donnerstag in einer Aussendung "auf das Äußerste um die Gesundheit ihres in Kairo inhaftierten Studenten Ahmed Samir Santawy besorgt" gezeigt. Santawy war vergangene Woche aus Protest gegen eine vierjährige Haftstrafe in einen Hungerstreik getreten. Von einem Schnellgericht war er wegen Verbreitung falscher Nachrichten über Ägypten im Ausland zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Da das Urteil von einem Notgericht gefällt wurde, sind Rechtsmittel dagegen nicht zulässig. Das einzige, was noch fehle, sei die Unterschrift von Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi unter das Urteil, hatte der ORF vor ein paar Tagen berichtet.