Bye-bye, Billigarbeiter: Wie Johnson den Zuzug stoppen will

Problematisch für diese Sektoren sei vor allem die geforderte Gehaltsuntergrenze von 25.600 Pfund: „Bei uns sind die Mitarbeiter gut ausgebildet, aber verdienen sehr wenig“, sagt etwa Mike Padgham, Leiter eines Demenzheimes in York, in einem Interview mit dem Independent. „Nur wenige meiner Leute erreichen das Gehaltsniveau, das die Regierung verlangt.“ Würden die Neuregelungen so umgesetzt wie geplant, würde sich die Arbeitskräftekrise in der Sozialbranche deutlich verschlimmern, sagt er.

Damit es nicht zu einem „absoluten Desaster“ für die Branchen kommt, wie die größte Gewerkschaft Unison befürchtet, hat man auch ein Rezept. Patel meinte, „die acht Millionen Menschen, die ökonomisch inaktiv sind“ – also die Arbeitslosen – sollten diese Jobs übernehmen.

"Absolut lächerlich"

Das ist eine Aussage, die angesichts der historisch niedrigen Arbeitslosenrate von 3,8 Prozent auf Irritationen stößt. „Absolut lächerlich“, nannte die Scottish National Party den Vorschlag, Briten statt Ausländern in jenen Branchen einzusetzen; Labour unterstellte der Innenministerin „Ahnungslosigkeit.“ Schließlich müssten dann die Gehälter in den Branchen, in denen die bald ausgesperrten „Billigarbeiter“ tätig sind, angehoben werden – derzeit sind sie so schlecht, dass kaum ein Brite sich dafür interessiere.

Sehen kann man das am Beispiel von Pret a Manger, einer Fast-Food-Kette. Die beklagte kürzlich, dass sich unter 50 Bewerbern nur ein Brite befunden habe. Die offenen Stellen nur mit Einheimischen zu füllen? Sei nahezu unmöglich, hieß es von dort.