"Buzzfeed"-Chefredakteur: "Wir sehen uns nicht als Anti-Trump-Medium"

"Buzzfeed" hat Smith zufolge in den USA und Großbritannien auch davon profitiert, dass Teile der Medien dort einfach journalistisch schlecht seien. "In Deutschland gibt es so etwas wie Fox News nicht, hier gibt es auch keine 'Daily Mail'". Schlechter Journalismus sei Teil der amerikanischen und britischen Öffentlichkeit. "Unseren Nutzern liegt daran, dass das korrigiert wird", so der Chefredakteur.

"Post-Millennials" als nächste Zielgruppe

Smith guckt längst in die Zukunft: "Wir verwenden viel Zeit darauf, über die Post-Millennial-Generation nachzudenken", sagte der "Buzzfeed"-Chefredakteur. "Wir sind zum Beispiel bereits auf YouTube, wo diese Generation anzutreffen ist." Das Medienunternehmen macht inzwischen auch in Bewegtbild. "Wir werden noch in diesem Sommer eine Netflix-Sendung starten, die 'Follow this' heißen wird und ein globales Publikum erreichen soll."