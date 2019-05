Bundesheer verstärkt Truppen in Mali

Mali gilt als „Schlüsselstaat“ für die Region: Es liegt im Herzen der Sahelzone, Konflikte können leicht in andere Länder überschwappen. Die EU hat daher großes Interesse an einem stabilen Staat. Nur durch massive militärische Hilfe konnte eine größere Katastrophe verhindert werden, dennoch sieht die Lage in Mali düster aus: Vor allem im Norden herrschen Chaos und Anarchie. Dort versucht die UNO-Mission MINUSMA mit rund 15.000 Soldaten – darunter drei Österreicher – für Stabilität zu sorgen. Gleichzeitig wächst die Wüste unaufhaltsam, treibt Nomaden immer weiter in den Süden, wo sie in Konflikte mit den dortigen Bauern geraten. Bereits jetzt sind nur sechs Prozent des 1,3 Millionen Quadratkilometer großen Landes bewirtschaftbar. Es kommt häufig zu Terroranschlägen – 20 in einer Woche sind keine Seltenheit. Diese richten sich vor allem gegen Einheimische, aber auch gegen Missionen.