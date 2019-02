Auf Einsatz gegen den Terror in Afrika

Auch Scharfschießen und Verhandlungstaktik stehen am Programm – laut Übungsbeobachtern haben sich vor allem die vom Jagdkommando ausgebildeten Soldaten ausgezeichnet. Weissenbacher: „Das freut uns natürlich sehr. Vor allem aber führt diese Übung zu mehr Stabilität und Sicherheit im Land.“ Die „ Flintlock“ findet im Süden Burkina Fasos statt, der relativ friedlich und stabil ist, im Norden sieht die Situation anders aus: „Im Grenzgebiet zu Niger und Mali kommt es immer wieder zu Aktionen terroristischer Kräfte, wie etwa der Boko Haram“, sagt Weissenbacher.

Vor allem in Mali haben in den vergangenen Tagen Terrorgruppen Soldaten der EU-Trainingsmission (EUTM) attackiert – am Wochenende gar das Camp, in dem sich auch österreichische Soldaten befinden und seit 2013 dort die malischen Streitkräfte ausbilden. Wie bereits berichtet, sind die Österreicher wohlauf, laut Weissenbacher haben sich die Sicherungsmaßnahmen im Camp gut bewährt: „Jedes Fahrzeug, das ins Camp will, wird scharf kontrolliert, die Soldaten sind durch Splitterschutzwälle gesichert. Außerdem bewachen neben malischen Soldaten auch EUTM-Kräfte den Eingang.“