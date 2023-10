Bulgariens Innenminister kritisiert Österreichs Schengen-Nein

Illegale Migration und die Polizeizusammenarbeit sind im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und seinem bulgarischen Amtskollegen Kalin Stojanow in Wien gestanden, berichtet die Nachrichtenagentur BTA unter Berufung auf das Innenministerium in Sofia am Mittwoch. "Meine Delegation und ich haben am Dienstag und Mittwoch kein einziges sinnvolles Argument gehört, warum Bulgarien nicht in Schengen aufgenommen werden sollte", sagte Stojanow danach.

➤ Mehr lesen: Österreich bekräftigt Schengen-Veto zu Bulgarien und Rumänien