Brüssels Geduld mit Rom geht zu Ende

Die verbalen Giftpfeile gegen Brüssel gehen Italiens Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini normalerweise nie aus, wenn es darum geht, die EU ins Visier zu nehmen. Gestern aber wollte der rechtspopulistische Innenminister plötzlich höflich „bitten“. Nämlich: „Wir werden die EU-Kommission bitten, die Italiener zu unterstützen, indem wir den Steuerdruck auf Unternehmen und Familien senken“, sagte ein überraschend zahmer Salvini.

Denn auch er weiß nun: In Brüssel ist Feuer am Dach. Die Geduld der Kommission mit der Budgetpolitik der populistischen Regierung neigt sich dem Ende zu. Heute, Mittwoch, könnte die EU-Kommission die Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen die Regierung in Rom empfehlen. Dem müssten die EU-Finanzminister im Juli noch zustimmen. Am Ende dieses Verfahrens könnten milliardenschwere Bußgelder stehen.