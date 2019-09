Britisches Parlament geht noch heute Abend in Zwangspause

Das britische Parlament soll bereits heute Abend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden. Seine Arbeit soll es Mitte nächsten Monats wieder aufnehmen, teilte ein Regierungssprecher in London am Montag mit. Ursprünglich war noch vom 12. September, also diesen Donnerstag, die Rede gewesen.

Zuvor steht in London aber ein erneuter Antrag auf Neuwahlen durch den britischen Premier Boris Johnson an - vermutlich erfolglos.

Mehr dazu in Kürze.