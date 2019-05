Brexit: Theresa May tritt am 7. Juni zurück

Am 7. Juni werde sie ihr Amt als Vorsitzende der konservativen Tories zur Verfügung stellen, sagte die britische Premierministerin Freitagvormittag tief bewegt in London. Sie bleibe aber geschäftsführende Premierministerin, bis die Partei einen Nachfolger an die Tory-Spitze gewählt habe. Das könnte mehrere Wochen dauern.

"Ich werde in Kürze den Job aufgeben, der die größte Ehre meines bisherigen Lebens war", sagte Theresa May. Sie habe "ihr Bestes getan", um das Ergebnis des Brexit-Referendums von 2016 umzusetzen, erklärte die 62-Jährige.

May bedauerte, dass sie den Austritt des Landes aus der EU nicht habe vollziehen können. Ein neuer Premier sei das Beste für das Land. Am Ende der Rede kamen ihr die Tränen.