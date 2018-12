Britische EU-Gegner planen Rebellion in letzter Minute

Einen Tag vor der entscheidenden Abstimmung im Londoner Unterhaus greift in der britischen Politik Hysterie um sich. Das "Nein" zu Theresa Mays Brexit-Pakt scheint nach übereinstimmender Ansicht aller politischen Beobachter inzwischen unvermeidbar. Die Labour-Opposition schließt die Reihen, um May mit ihrem "Nein" zum Rücktritt zu zwingen und die fanatischen EU-Gegner, also die Brexiteers, in Mays konservativer Regierungspartei sind ebenso entschlossen. Während die Medien im Stakkato Spekulationen über die Folgen dieses "Nein" anstellen, formieren sich also die politischen Lager.

Brexiteers kampfbereit

Kampfbereit zeigen sich vor allem die Anhänger eines kompromisslosen Brexit. Und ein Mann, der über Wochen ins politische Aus zu schlittern drohte, steht plötzlich wieder an vorderster Front einer Rebellion: Ex-Außenminister und konservativer Polit-Popstar Boris Johnson. Johnson war aus Protest gegen Mays Brexit-Abkommen - und wohl auch aus politischem Kalkül - als Außenminister zurückgetreten. Doch seine Erwartung, danach als Frontfigur der EU-Gegner den Kampf gegen die Premierministerin anzuführen und damit zuletzt auch ihren Sturz zu erkämpfen, wurde enttäuscht. Sogar viele EU-Gegner sahen Johnson als zu destruktiv, zu launisch und vor allem als Premierminister ungeeignet.

Johnson kommt zurück

Inzwischen aber wird in London vor allem darauf gesetzt, dass die Premierministerin nach einem "Nein" auf Neuverhandlungen mit der EU und einen noch sanfteren Brexit setzen könnte. Bei den EU-Gegnern greift die Panik um sich, dass ihnen der Brexit plötzlich gänzlich abhanden kommen könnte. Und auf einmal ist wieder Boris Johnson im Spiel. Am Wochenende machte er in einem Interview mit der BBC seinen neuerlichen Führungsanspruch deutlich. Er sprach von einem neuen "vernünftigen Plan" für den EU-Austritt, den er unbeirrbar weiterverfolgen werde.