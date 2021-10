Britische Diplomaten trafen Taliban-Vertreter in Afghanistan

Führende britische Diplomaten haben sich in Afghanistan mit Vertretern der militant-islamistischen Taliban getroffen. Der Afghanistan-Beauftragte Simon Gass sowie der Geschäftsträger der britischen Botschaft in Afghanistan, Martin Longden, seien in das Krisenland gereist, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in London. Dabei hätten sie diskutiert, wie das Vereinigte Königreich Afghanistan während der humanitären Krise unterstützen könne.

Angesprochen wurden demnach auch Themen wie eine sichere Passage für alle Ausreisewilligen, die Rechte von Minderheiten sowie von Frauen und Mädchen. "Die Regierung tut weiterhin alles, um den Ausreisewilligen eine sichere Überfahrt zu gewährleisten und setzt sich für die Unterstützung der afghanischen Bevölkerung ein", sagte der Sprecher. Zur Sprache gekommen sei auch die Notwendigkeit, dass Afghanistan nicht erneut zu einem "Brutkasten für den Terrorismus" wird.