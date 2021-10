Afghanistan will wieder Reisepässe ausgeben

Afghanistan will wieder Pässe an seine Bürgerinnen und Bürger ausgeben. Damit dürften nach monatelangen Verzögerungen auch die Versuche, das Land zu verlassen, leichter werden. Zahlreiche Menschen, die das in den vergangenen Monaten vorhatten, wurden bisher wegen eines fehlenden gültigen Reisepasses daran gehindert.

Bereits vor der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban Mitte August war die Ausstellung von Reisepässen ins Stocken geraten.

Glaubt man dem Leiter des Passamtes, Alam Gul Haqqani, sollen vorwiegend Frauen beschäftigt werden, um sich um Antragsteller zu kümmern. Immer noch sitzen in Afghanistan zahlreiche Hilfskräfte fest, die zum Beispiel als Übersetzer für die westlichen Truppen bis zu deren Abzug gearbeitet haben. Sie fürchten, dass die Taliban sie deswegen verfolgen.

Hungersnot in Afghanistan

Unterdessen nahm die internationale Hilfsorganisation CARE in der vergangenen Woche ihre humanitären Hilfsprogramme in Afghanistan wieder auf. Nothilfe-Teams verteilen Bargeld an besonders betroffene und schutzbedürftige Familien. Zudem helfen CARE-Teams lokalen Kleinbauern, die für die Ernährungssicherung des Landes eine entscheidende Rolle spielen, mit Düngemitteln, Werkzeugen, Saatgut sowie Schulungen.