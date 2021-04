Brisante Tondokumente heizen Machtkampf im Iran an

"Die Diplomatie dem Militär geopfert"

Entsprechend frustriert zeigt sich der Außenminister, der ja auch seit Jahren die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm leitet, über die eigene Machtlosigkeit. Er habe "null Einfluss auf die Außenpolitik", Entscheidungen würden vom Revolutionsführer oder den Garden getroffen, die iranische Außenpolitik wird demnach nicht von seinem Ministerium, sondern von den Revolutionsgarden kontrolliert. "In der Islamischen Republik herrscht das Militär", sagt Zarif: "Ich habe die Diplomatie dem Militär geopfert, anstatt dass das Militär der Diplomatie dient." Zarif übt in den Aufnahmen auch Kritik am verstorbenen Führer der Revolutionsgarden, Qassem Soleimani. Soleimani war im Jänner 2020 durch einen US-Luftangriff in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad getötet worden. Seitdem hat er als Märtyrer einen Legendenstatus im Iran. Kritik an ihm ist daher besonders heikel.