Brigitte Macron ein Mann? Die Geschichte einer bösartigen Falschmeldung

Bekannte Rechtspopulistenverbreiten das Gerücht

Es ist der Versuch, eine Beleidigung „nicht durchgehen zu lassen“ und zugleich nicht noch mehr Öl in ein Feuer zu gießen, das er schnell löschen will. Seit Jahren zirkulieren Behauptungen über Frankreichs First Lady im Internet, denen zufolge sie ein Mann sei, der sich habe operieren lassen. In Parodien werden Interviews mit ihr mit einer Männerstimme unterlegt oder ihre gerade geschnittenen Kleider verspottet. Vor seiner Wahl 2017 hatte auch Macron selbst mit Gerüchten zu kämpfen, er sei homosexuell und die Ehe mit Brigitte Macron, einer ehemaligen Lehrerin in seiner Schule im nordfranzösischen Amiens, reiner Schein. Doch die Behauptungen über seine Frau, die 24 Jahre älter ist als er, halten sich besonders zäh.

Aufgebracht hat sie zum ersten Mal im Dezember 2021 Natacha Rey, die sich als „unabhängige Journalistin“ bezeichnet, in einem vierstündigen Video. Darin behauptet sie Brigitte Macron heiße in Wahrheit Jean-Michel Trogneux. Tatsächlich ist das der Name ihres Bruders. Das „Medium“ Amandine Roy, die in Kreisen der Verschwörungstheoretiker Einfluss hat, teilte das Video auf ihrem Youtube-Kanal, wo es hunderttausende Male angeklickt wurde. Wenig später griff die rechtspopulistische US-Aktivistin Candace Owens die Fake News in einem Podcast auf und verbreitete sie so unter Rechtsextremen in den USA.