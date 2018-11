Brexit: Welchen Weg geht Großbritannien?

Er ist derzeit der wohl meist-belagerte Mann Großbritanniens: Bei Graham Brady, Vorsitzender der sogenannten 1922 Kommission im Londoner Unterhaus, treffen jene Briefe ein, die Theresa Mays Schicksal besiegeln könnten. Nur Brady weiß, wie viele schriftliche Misstrauensanträge von Tory-Abgeordneten bisher bei ihm eingetroffen sind. 48 Briefe sind nötig, dann muss das Parlament in London ein Misstrauensverfahren gegen die Premierministerin einleiten. Laut Medienberichten soll diese Zahl bereits erreicht sein. Doch Brady schweigt. Und sowohl in London als auch in Brüssel steigt die Anspannung: Kann May die nächsten Tage politisch überleben? Und was, wenn die Tory-Rebellen tatsächlich 159 Stimmen im Parlament erhalten und damit ihre Regierungschefin stürzen? Beim Treffen der 27-EU-Minister herrschte am Montag in Brüssel Zuversicht, dass sich die schon so oft Totgesagte einmal mehr behaupten würde.