Brexit: Spahn warnt vor Folgen für medizinische Versorgung

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) befürchtet nach einem Medienbericht im Fall eines ungeordneten Brexits Versorgungsprobleme bei wichtigen Medizinprodukten. Unter anderem geht es um sogenannte In-Vitro-Diagnostika, mit denen beispielsweise Blutspenden auf Krankheiten wie HIV getestet werden.

"Ich befürchte, dass auch in Deutschland spätestens ab Mitte April 2019 die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Blutprodukten gefährdet sein kann", warnte er in einem Brief an die EU-Kommission, der dem " Handelsblatt" vorliegt.