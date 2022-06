Brexit reloaded: Johnson und die EU wieder auf Konfrontationskurs

Das Brexit-Drama ohne Ende: Schon seit Monaten droht die britische Regierung in London mit einem Alleingang in Sachen Nordirland - macht sie die Drohung wahr, könnte das in einen Handelskrieg mit der EU münden.

Schon während der Brexit-Verhandlungen war Nordirland der größte Knackpunkt. Die Grenze zwischen dem britisch verwalteten Nordirland und der Republik Irland ist die einzige Landgrenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Die Öffnung der inneririschen Grenze bildet aber auch die Grundlage für den Frieden in der Region.

Mit dem Brexit trat die Grenze wieder in den Blickpunkt - die EU schloss von Anfang an eine erneute Einführung von Grenzkontrollen innerhalb Irlands aus. Die Lösung, zu der sich auch London nach jahrelangem Hickhack bereiterklärte: Nordirland blieb nach dem Brexit im Binnenmarkt der EU und wird seitdem zolltechnisch weiter so behandelt, als sei es Teil der Europäischen Zollunion. Die Folge: Einige Waren, die von Großbritannien nach Nordirland befördert werden, unterliegen nun Kontrollen.