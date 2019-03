Merkel: Brexit-Verschiebung ja, aber zuerst ein Deal

Ab 15 Uhr EU-Gipfel (bis Freitag) über Brexit-Verschiebung

Deutsche Kanzlerin: Aufschub unter bestimmten Voraussetzungen

EVP-Spitzenkandidat Weber : Drei Monate Aufschub zu viel

Die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, den Austritt ihres Landes aus der EU um drei Monate verschieben zu wollen, führt den Brexit-Poker zwischen Brüssel und London in eine neue Runde. Am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag kommen Europas Staats- und Regierungschefs ab 15 Uhr zu einem Gipfel in Brüssel zusammen. Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat zuletzt gesagt, eine Verschiebung könne aus seiner Sicht von EU-Seite grundsätzlich gewährt werden.

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber sagte nun, er lehne einen Brexit-Aufschub zumindest in der von May beantragten Länge ab. "Eine Verlängerung bis Ende Juni kann ich mir nicht vorstellen", sagte der CSU-Vize im Deutschlandfunk. Weber wird als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei wahrscheinlich neuer EU-Kommissionspräsident werden.