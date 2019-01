Brexit: Pokern, drohen und proben für den Ernstfall

Mancherorts kann und will man nicht mehr warten, sondern probt bereits die Katastrophe. Das britische Verkehrsministerium etwa ließ am Montag an die 100 Lkw in Richtung der Hafenstadt Dover rollen, um Stau-Strategien zu üben. Dort, am Nadelöhr der Warenströme zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien, droht nach dem EU-Austritt ein Verkehrskollaps: Je härter der Brexit ausfällt, desto schlimmer.

Und nach diesem harten Brexit sieht es derzeit aus, zumindest im politischen Chaos in London. Dort, im Unterhaus, so meinen gut informierte britische Medien, wird fix am 15. Jänner abgestimmt, über jenes EU-Austrittsabkommen, das Premierministerin Theresa May Ende des Vorjahrs mit der EU ausgehandelt hat.