Brexit: Johnson und Irland kommen sich bedeutend näher

Der britische Premier hatte seinen irischen Kollegen für ein privates Treffen in einem Landhaus im Nordwesten Englands eingeladen. In der Diskussion soll es auch darum gegangen sein, die bilateralen Beziehungen zu verstärken - auch was Nordirland betrifft. Im Streit geht es vor allem darum, wie die Grenze zwischen Irland und dem EU-Mitglied Nordirland in Zukunft offen bleiben kann.

Weitere Details, also wie genau der Kompromiss aussehen könnte, wurden vorerst nicht bekannt.