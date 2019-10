Brexit-Expertin: Verschiebung wahrscheinlicher als No-Deal

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Johnson neben der Verschiebungsbitte einen weiteren Brief an die EU schicke, in dem er sich von der Verschiebung distanziere. Das wäre ein "Dilemma für die EU", die dann selbst die Verantwortung für eine Verschiebung - oder eben für einen No-Deal-Brexit - übernehmen müsste. Johnson könnte dann vor die Wähler treten und sagen: "Ich habe den Brief nur geschickt, weil ich ihn schicken muss."