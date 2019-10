Brexit: EU "will einen Deal" mit den Briten

Am Dienstag war der Ton noch rau: Es gehe nicht um das Gewinnen eines "dummen Schwarzer-Peter-Spiels", attackierte EU-Ratspräsident Donald Tusk den britischen Premier Boris Johnson mit scharfen Worten.

Am Mittwoch schlägt die Europäische Union moderatere Töne an. Chefunterhändler Michel Barnier betonte im Kollegium der EU-Kommissare, dass die EU die Verhandlungen mit den Briten konstruktiv weiterführen will. Auch dann, wenn die Emotionen in Großbritannien hochkochten. "Wir wollen einen Deal", schrieb eine EU-Kommissionssprecherin im Namen Barniers auf Twitter.