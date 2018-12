Brexit-Eklat: Abgeordneter ergreift königlichen Zeremonienstab

Die Aktion des Abgeordneten war aber genauso symbolisch wie der Stab selbst. Schon nach wenigen Metern ließ er sich das uralte Utensil widerstandslos wieder abnehmen.

Der Speaker des Unterhauses, Peter Bercow, stieß mehrere Ordnungsrufe aus ("Order! Put it back! No, No, No!"). Viele Abgeordnete buhten, einige forderten den Rauswurf des Abgeordneten von Brighton Kemptown. Dieser erfolgte auch kurz darauf. Für den Rest der Sitzung musste Russell-Moyle das House of Commons verlassen.

Protest gegen "inkompetente Regierung"

"Zum Glück haben sie mich nicht in den Tower of London gesperrt", schrieb der Abgeordnete kurz darauf auf Twitter. "Aber wenn es so wäre, müsste May eigentlich in der Zelle neben mir sitzen, so, wie sie das Parlament heute behandelt hat."

Besonders erzürnt hat den 32-Jährigen, dass die konservative Premierministerin die Abstimmung über ihren Brexit-Deal kurzfristig abgesagt hatte. In einem Gastbeitrag für den Guardian begründete der Labour-Abgeordnete seine Aktion folgendermaßen: "Ich bin nicht Abgeordneter geworden, um einen besseren Platz als Zuschauer zu bekommen, während mein Land von einer Regierung versenkt wird, die ebenso inkompetent wie gefühllos ist. Deshalb habe ich den Zeremonienstab aufgenommen."