Brenner-Klage gegen Österreich: Italien gibt "grünes Licht"

Hoffe, eine Lösung wird gefunden

Italiens Außenminister Antonio Tajani (Forza Italia) hat vor dem Ministerratsbeschluss über die Klage wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen versucht, die Wogen zu glätten.

"Wir prüfen, was am Brenner geschieht. In diesem Fall muss Vernunft überwiegen. Ich hoffe, dass am Schluss eine Lösung gefunden wird", sagte Tajani bei einem Wahlkampfauftritt in Bozen am Sonntag.

