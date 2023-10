Matteo Salvini macht, was er am besten kann. Er inszeniert sich und poltert. Am Montagnachmittag ist ein ganzer Lkw-Parkplatz auf einer italienischen Autobahn-Raststätte direkt vor dem Brenner-Grenztunnel für den italienischen Verkehrsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten gesperrt. Als er mit einiger Verspätung eintrifft, wartet bereits ein riesiges Aufgebot an Carabinieri und Journalisten auf den Lega-Chef.

Begleitet von Vertretern der Transportwirtschaft kündigt Salvini unter deren Applaus an, dass Italien nun den Rechtsweg gegen Österreich wegen der Tiroler Maßnahmen gegen den Transitverkehr durch das Bundesland beschreiten wird.

Klagen über Staus und Wirtschaftsschäden

Gegen die – und insbesondere die Lkw-Blockabfertigungen an der Tiroler Grenze zu Bayern – wettert der Rechtsausleger seit Monaten. Frächter in Italien wie in Deutschland beklagen daraus resultierende Staus und Verzögerungen der Transporte.