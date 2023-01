Brasiliens neuer Präsident Lula will Amazonas-Regenwald schützen

Silva söhnte sich jedoch mit Lula aus. Bevor sie ihn im Wahlkampf erneut unterstützte, rang sie ihm eine Reihe von Zusagen ab, darunter die Einrichtung einer nationalen Behörde für Klimasicherheit, die für die Überprüfung von Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasen zuständig sein soll.

Deutschland und Norwegen helfen mit

Lula versprach im Wahlkampf, die Überwachung des Amazonas wieder aufzunehmen mit dem Ziel, dass kein Baum mehr gefällt wird. Tatsächlich setzte er als eine seiner ersten Amtshandlungen die Steuerungsgremien des 2008 gegründeten Amazonas-Schutzfonds per Dekret wieder ein und reaktivierte den Entwaldungsbekämpfungsplan, womit er den Weg für neue Hilfszahlungen aus Ländern wie Deutschland freimachte.

Angesichts des Regierungswechsels in Brasilien kündigten Deutschland und Norwegen an, ihre massive finanzielle Unterstützung zum Schutz des Regenwaldes wieder aufzunehmen. Während des Brasiliens-Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) anlässlich Lulas Amtsantritt an Neujahr konkretisierte die Bundesregierung ihre Zusage nun: 35 Millionen Euro gab sie für den Fonds zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes frei.