Brasilien: Urwald-Reservate auf Facebook verkauft

Ob es nun Wohnungen sind, oder Joggingschuhe: Auf Marketplace, dem Shopping-Portal des Sozialen Netzwerks Facebook können Interessierte quasi allen Kaufwünschen hinterherjagen. Auch den Ausgefallensten, wie eine aktuelle Reportage der britischen BBC enthüllt. Wer auf Marketplace Suchbegriffe wie „Wald“, „Holz“, oder „unberührter Urwald“ eingibt, und das am besten auf Portugiesisch, der landet nach einigen Klicks zumindest einmal virtuell im Amazonasgebiet Brasiliens.

Keine Kontrollen durch Behörden

Dort bieten Privatpersonen Landflächen im Regenwald und bewerben diese als bestens geeignetes Weideland für die Viehzucht. Selbstverständlich erst, nachdem man den Urwald per Brandrodung losgeworden ist. Die Anbieter behaupten in vielen Fällen gar nicht, legale Ansprüche auf das Land zu haben., das sie zum Kauf anbieten. Es gebe, so behaupten die Verkäufer ungerührt vor den versteckten Kameras der Reporter, kein Risiko von Kontrollen durch die Behörden.